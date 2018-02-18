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﻿健談馬事——時時精綵有權反先

2018-02-18 列印
　　第九場「時時精綵」今場會加交叉鼻箍，早前曾在試閘測試，喜見早段跟得更順，無搶口，認定有助落場操控，這次轉爭千八，比起數匹主要對手，勝在有長力證明，可博反先！

　　第十場「有理共想」乃高伯新近季少數一出上名的自購馬，暫不敢說有大把分在手，卻肯定非三班馬，上仗初出有驚喜，復課即見轉工夫，試草地、試大閘，連同最後試跑全都做齊，更特別的是埋門慢試，竟由史卓豐操刀，以往此廄馬的最後工序，絕少由騎師主試，動態與別不同，由此反映騎練對「有理共想」重視程度。今次所遇對手，比上次更弱，除非再遇極不利後追的偏差，否則應可補中。

子健
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