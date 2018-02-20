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﻿馬場浮世繪——梁家俊明晚賽後赴杜拜披甲

2018-02-20 列印
  梁家俊將於明晚賽後離港赴杜拜，於香港時間周四晚上，在美丹馬場策騎「經典帝國」角逐一場泥地千六米賽事，馬會屆時會轉播受注。俊仔離港前策四駒求壯行色，其中第七場葉廄「可愛寶」屬人馬重逢回師勝程，屬牌面馬之一。

  另一方面，法國騎師布達德跟馬會合約將於周日屆滿，但因初三日策「幸運精選」犯規被罰停賽，所以明晚騎「驍武」和「閃耀駿駒」屬告別戰。

馬場浮世繪
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