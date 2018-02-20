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﻿馬場浮世繪——競駿會十周年好事陸續來

2018-02-20 列印
  專為年輕才俊成立的「競駿會」今年十歲，所屬馬匹的成績亦寧舍醒神，季初已有「競駿時代」一出即勝，上周三雞年送歲戰就輪到「競駿千里」開齋，好事成雙會員人人High爆。至於「競駿天驕」出道後兩仗都跑第三，料慶生頭馬陸續有來。

馬場浮世繪
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