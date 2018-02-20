﻿川河寶駒老苗信卡士

苗禮德於初三賀歲賽事憑「銀紙」和「星洲司令」起孖，後駒更捧走香港經典盃，是練者近五年來的首場大賽勝仗，認真值得高興。明晚谷戰，苗廄出馬四匹而近績不弱，自然有望乘勝追擊。昨晨收操後，苗禮德透露最睇好「川河寶駒」的機會。



「川河寶駒」近幾仗挑戰級際賽，即使未竟全功，然而在二級賽馬會一哩錦標和一級賽香港一哩錦標均所負不遠，今仗回師對手較弱的一班賽事，角逐谷草一六五○米此拿手路程，苗禮德認為贏馬機會樂觀︰「現年六歲的『川河寶駒』能夠在香港全季最高水準的幾場大賽亦跑得接近，表現絕不失禮，今次出戰牠在港的唯一贏馬路程，跟實力次一皮的對手交鋒，而且負一二七磅並不算重，再加上抽得有利一檔，以鞍上人史卓豐手風之順，明顯爭勝條件充足。希望臨場牠發揮出應有水準，贏出今季第二場勝仗。」



特約記者︰文傑