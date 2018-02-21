﻿勝在有方——放眼量持續反彈

「放眼量」來港後上季九戰全部得七名以後，今季七戰卻全部得獎金，對上五仗更全入前四名，當中有三冠一亞，最近轉到谷草一哩更打疊贏馬，準繩中見進步。前仗以為只贏四班中級馬，怎料剛戰小休復出，賽前準備一般仍能輕取實力指標「勇冠王」，表現再跨前一大步。看外地只跑兩仗用得不多，且均在偏軟場地贏馬，可能現時路面感不太硬之谷草才可發揮最大威力。年僅四歲之自購馬開竅後贏出自信，小休次仗體力正強，加七分多負兩磅阻力不大，完全適應水土後可持續反彈。



「線路勇駒」季初田草千六受阻後能以終極時速22秒73衝近其後一再跑得好之「金剛仔」和「鈦金剛」，可能一哩比千八威力更強，過往谷閘走勢不差，同父馬亦合谷草，如能適應可出冷。



方駿暉