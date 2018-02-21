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﻿翠絲過兩關——軍歌要風得鋒

2018-02-21 列印
　　「要風得鋒」上仗贏谷草一千米，締速乃季內五班同程最快贏馬時間，水準有保證。今次起用潘明輝，磅位反而再減三磅，實在非常有利。雖然今場快馬不少，不過四檔以內只得「永常喜」屬快馬，「要風得鋒」若決心搶欄，應該不難做到，有力再下一城。

　　筆者另一心水是「軍歌」，論實力毋庸置疑，加上韋達已極少好馬在手，必然搏得就搏，可期鬥志必佳。查此駒季內跑谷草千二演出準繩，難得今回抽三檔，過去牠四次排此檔出戰同程，共得一冠一亞兩季，今次適逢其會，加上呂廄當旺，希望韋達醒定發揮，應可坐位望贏。

珊翠絲
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