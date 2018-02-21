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﻿伊仁絮語——勢必跑有的放矢

2018-02-21 列印
　　第一場「永常喜」季內曾三度入位，惟幕後仍堅決過檔，反映求勝心切。記憶中方嘉柏對轉倉馬態度急進，此駒最近兩課與「川河主駒」拍跳，走勢暢順有力。畢竟上季可在四班贏馬，今仗排檔有利，更強配莫雷拉，爭勝決心明顯，可以作膽。

　　除了「永常喜」外，第七場「勢必跑」也要留意。這匹七歲馬近仗雖未上名，但均所負不遠，主要是排位欠佳而影響發揮。上仗轉戰跑泥地，敗在末段未能望空，可以視作一課試閘，今重配人馬合作成績不俗的何澤堯，同場也有關係密切並擅於領放的「勁哥兒」，以及後勁強橫但升班上陣的「力王」，一門三傑之下，幕後應不會無的放矢。

Ian
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