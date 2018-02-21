  • 2018年2月21日 星期三
  • 19º
  • 79%
熱門： 流感冷鋒樂施會九巴翻側狗年

日報新聞 > 馬經

﻿健談馬事——及時行樂戰意無比

2018-02-21 列印
　　第三場觀乎容天鵬部署「極速前進」，耐性、操練都異於往昔，自上年尾十二月初試準谷草性能後，同月廿七日，無出王牌報跑谷草千二被列後備，一等再等，距今相隔兩個多月，換言之，此駒的優先出賽權，拿了兩個多月，如此有耐性，怎會無目的？再睇操練，休戰期內試夠三課大閘，操到足才決定報跑今場，有運抽二檔兼遇弱旅，實在找不到唔搏的理由。

　　第五場李易達安排「及時行樂」轉跑谷草，求遇較弱對手，反正早已證明合跑谷草，近期操練可用辣到暈來形容，埋門連跳三課，每課都用廄侶引領，令其更習慣跟馬，之前兩個月無拍跳，這次拍夠三課，同樣顯示無比戰意。

子健
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd