﻿馬克羅斯潘頓貼金

潘頓前晚策騎「聰明申報」助方嘉柏打破二○一八年無贏馬的悶局後，季內其個人勝仗已累積至六十二場。周日香港金盃賽馬日，潘頓依然手握重兵，十匹座騎中多駒近績良好，有望連場數胡，進一步在騎師榜上追近一哥莫雷拉。昨晨他透露對「馬克羅斯」和「愛馬劍」的機會最感樂觀，希望成績理想。



「馬克羅斯」前仗捧走香港盃，上場縮程跑千六米出爭董事盃，卻未能採用最擅長的前領跑法迎敵，結果三甲不入，潘頓解釋說︰「『馬克羅斯』上場躍出時一對前腳並舉，因而出閘緩慢，其後又內閃及踏着對手後蹄及失去平衡，未能爭取前領之餘，更墮退至較後位置，所以便未能發揮出應有水準。幸好復課後，馬兒操練表現正常，上周二試泥閘的走勢依然強勁，狀態仍處大勇，周日出戰香港金盃，對手中快馬寥寥無幾，牠可期復用最擅長的前領戰略，爭取今季第二場一級賽頭馬。」



愛馬劍檔好補中



「愛馬劍」今季出道以來，表現愈來愈接近，上仗首次增程跑千六米即可上名，只不敵「首飾大帝」跑得第二，周日再戰同程，潘頓分析道︰「『愛馬劍』來港前曾勝千五米，所以上場跑千六米正合腳法，倘非排在十三檔起步，以及受前中段的慢步速影響，相信可以進一步挑戰到頭馬，最終追得一席亞軍，已足證明本身在進步中，今次再跑同程，終於抽得有利的三檔，將是牠一展所長的好機會，只要臨場跑出水準，將是爭勝分子之一。」



提及出爭女皇銀禧紀念盃的「美麗傳承」，這匹應屆香港一哩盟主的最近幾課操練及試閘，都由潘頓一手包辦，他表示馬兒狀態仍勇，雖然接連跑過幾場一哩賽事後，目前縮程跑千四米或有點吃力，但憑質素及良好前速，今仗仍足以跟強手一拼，機會不容忽視。



特約記者：文傑