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﻿馬場浮世繪——史卓豐如常入紙明早覆診

2018-02-23 列印
  周三晚因身體不適，中途退下火線的史卓豐，昨晨仍留在宿舍休息而缺席晨操，然而他仍如常入紙報名周日的沙田賽事，至於到時能否披甲，就要視乎馬會明日中午受注前，他到診所檢查的結果。

  至於近來連贏三次賽事的高伯新，日前已經離港前往英國，目的是為馬房增兵，預計要到下周二才回港，所以周日的沙田賽事，將不會在場為「雄心速龍」與「智者」督戰。

馬場浮世繪
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