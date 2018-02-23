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﻿馬場浮世繪——蔡明紹舊夢託付巴基之星

2018-02-23 列印
  曾先後於出賽及晨課時罷跑的明星馬「巴基之星」，經連串考閘後，終獲上陣資格並於周日的香港金盃復出，幾經轉折蔡明紹復得帥印，昨晨策馬在大圈作最後試跑，收操後，紹仔接受訪問時說自己從騎以來的首場一級賽頭馬，便是七年前夥拍「加州萬里」贏出香港金盃，如今有幸再策「巴基之星」出戰此賽，當然希望舊夢重温︰「雖然『巴基之星』久休後，狀態未達十足，但早前試閘和晨課都能放鬆馳騁，表現比之前明顯進步，而且今次對手不多，如跑出水準仍具爭勝機會。」

馬場浮世繪
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