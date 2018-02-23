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﻿馬場浮世繪——拍賣馬亮相Lot 17成焦點

2018-02-23 列印
  香港國際馬匹拍賣會於三月十六日舉行，二十八匹拍賣馬昨晨首次露面供傳媒拍照，國際馬匹拍賣會高級經理黎卓時表示，這批拍賣馬有別於以往，被馬會購入後全都交由外地牧場打理及做初步訓練，故來港後進度令人滿意，無一有健康及成長問題。今屆拍賣馬的焦點是十七號的灰馬，牠是上季葉森打吡冠軍「巨鷹拍翼」的同母弟弟，兼與前馬王「威爾頓」同父。黎卓時坦言如非購入時，「巨鷹拍翼」尚未贏出打吡，馬會無可能以廉價購入。而編號十五的栗色馬的成本價逾五百萬元，屬歷年來最高。

馬場浮世繪
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