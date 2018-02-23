﻿張氏理論——馬少場合 設科加士

剛戰夜馬第二場，原來只有四駒報名，在延時報名後有四駒加入，但其中「世澤之星」及「哈蝦巴爸」因為已定於年初三上陣，結果排位時「世澤之星」立即退出，而「哈蝦巴爸」排位後翌日才退出，白白浪費了五千多報名費，不過這兩駒所累積獎金都是七位數，報名費只是區區小數了，因為跑第五名之獎金已高達八萬多元，所以只要跑贏一匹馬，扣了報名費及騎練獎金，馬主仍可收到六萬元，即約一個月養馬費。



由於只有六駒上陣，開始受注時要取消位置Q，而位置只設兩個派彩，但仍有四連環等。回想於六七十年代，同樣狀況常出現，更可能只出馬四五匹，最佳處理方法是將連贏彩池改為科加士，即一二名要指定名次，於是出馬四匹也有十二個組合可投注。當年少馬場合多編為頭場，但由於只設一口當日孖寶，即頭場搭第二場，因此出馬少也不會太影響投注意欲了。不過於職業賽馬年代，仍先後出現三四次出馬兩至三匹。



張福元