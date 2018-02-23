﻿張氏理論——馬少場合 設科加士

由於只有六駒上陣，開始受注時要取消位置Q，而位置只設兩個派彩，但仍有四連環等。回想於六七十年代，同樣狀況常出現，更可能只出馬四五匹，最佳處理方法是將連贏彩池改為科加士，即一二名要指定名次，於是出馬四匹也有十二個組合可投注。當年少馬場合多編為頭場，但由於只設一口當日孖寶，即頭場搭第二場，因此出馬少也不會太影響投注意欲了。不過於職業賽馬年代，仍先後出現三四次出馬兩至三匹。
張福元
前年旺角騷亂案，本土民主前線前發言人梁天琦等五人被控暴動、煽惑暴動及非法集結等罪。控方昨天第二日在高院開案陳詞，把當晚警員攝錄片段和新聞影帶呈堂，呈現事發過程，包括一名沒穿著防暴裝備的警員遭群眾瘋狂襲...
2018-02-23
網上的中國製產品再被揭出現問題。英國一名媽媽在網上購買了一款中國製磁性黏土送給女兒，女兒玩完黏土後腹痛，求醫後發現尿液砷含量超標十倍，有關產品在亞馬遜已下架，但相同品牌的「磁性黏土」仍可在「淘寶網」購買。 據英國《每日電訊報》報道，一名英國媽媽法蘭西絲（Frances）上月從亞馬遜網站（Amazon）購買了一款中國製的磁性黏土「Magnetic Putty」送給兩個女兒，但其中一個女兒妮芙（Neve Kelly）在玩過黏土後，出現胃痛等不適症狀，經檢測後發現，妮芙尿液中的砷含量超出安全標準的十倍，完全讓法蘭西絲傻眼。女童目前病情已好轉，暫時未有後遺症。 法蘭西絲把這件事在社...
2018-02-23
美國著名佈道家葛培理周三早上在家鄉的寓所離世，享年九十九歲。消息傳出後，各界深表哀悼和惋惜，讚揚他一生作出的貢獻。有關方面公佈，明日會有悼念儀式，讓公眾和信眾向他作最後致敬，下星期五行安息禮。 代表葛...
2018-02-23
據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，利嘉閣市務經理蕭國粦表示，天水圍嘉湖山莊麗湖居8座高層G室，面積547方呎，三房間隔，以530萬元易手，呎價9689元。原業主於10年以220萬元購入，轉售...
2018-02-23
美股周四初段回升，杜指曾升226點，收復25000點水平，標指和納指亦分別升0.8%及0.7%。美國十年期國庫債劵孳息率從四年高位回軟，利好大市情緒。 杜瓊斯工業平均指數今晨四時報24959，升161點；納斯達克指數報7209點，跌8點。 滙控（005）美國預託證價格曾見79.73港元，較香港收市價升0.18港元；騰訊（700）美國預託證價格曾見454.22港元，較香港收市價升7.82港元。 十年美債息回軟 勞工部出爐的上周新申領失業救濟人數按周減少7000人，至22.2萬人，低於市場預測的23萬人。波動較少的四周平均新申領失業金人數為22.6萬人。 有分析師指，聯...
2018-02-23
緬恩斯中場古艾臣踏入下半季，逐漸受到教練舒華斯重用，並在上輪德甲2:0勝哈化柏林時梅開二度，領軍收錄今季聯賽第一場作客勝仗。該隊於今晚德甲回歸主場，遇上剛換帥的禾夫斯堡，此子勢領軍再下一城。 （有線61、201、now670台、Fox Sports Play App周六凌晨3:30直播） 上輪德甲緬恩斯作客2:0輕取哈化柏林，古艾臣包辦兩個入球，打破今季聯賽遠征未嘗勝果的厄運。這名可以兼任翼鋒的瑞典中場，上季中由意乙巴勒莫加盟後水土不服，今季則受傷患困擾，上陣機會寥寥可數，但近期全面康復後，即獲得主帥舒華斯重用，連續九場德甲均有披甲，此子矢言：「很感激教練對我的信任...
2018-02-23
不少家庭愛用壓力煲煲靚湯，貪其方便快捷，然而傳統壓力煲缺點是烹調時不可打開煲蓋攪拌，有品牌最近推出萬能原汁煲，鍋底特設磁力無軸攪拌葉，令食材湯料平均受熱，湯水自然更加好味！文：阿卓爸爸 圖：陳鐵剛 產...
2018-02-23
出爐視帝視后王浩信與唐詩詠在過去一年大豐收，談及狗年願望，兩人話唔需要大紅大紫，財源滾滾，日日笑口常開就足夠。王浩信有感而發：「對於攞獎衍生嘅花邊新聞覺得好無奈，呢件事亦令我上咗人生一課，明白到控制唔...
2018-02-23
一年之計在於春，香港科技園昨天舉行春茗，園方管理層展望未來，焦點在於多項創新科技基建將於未來幾年落成，但創科的發展一日千里，在基建趨向完善之前，現在就要果敢向前踏出更大步，積極做好方方面面的配套準備，追上環球創新科技的大潮流。 科技園指出，位於大埔的數碼製作室，已經投入使用，冀吸引更多從事數據技術的公司加入，激發新意，聚合大數據技術大軍。這方面香港仍須努力。在美國硅谷，這類製作室已進化成一個社群，雲集各路人馬，透過接觸交流，促進腦震盪，迸發新點子。 另外，將軍澳工業邨現有多個數據中心進駐，未來會再上一層樓，一個數據技術中心正在興建中，期望成為本港數據技術的樞紐。一個再工業化...
2018-02-23
潘頓前晚策騎「聰明申報」助方嘉柏打破二○一八年無贏馬的悶局後，季內其個人勝仗已累積至六十二場。周日香港金盃賽馬日，潘頓依然手握重兵，十匹座騎中多駒近績良好，有望連場數胡，進一步在騎師榜上追近一哥莫雷拉...
2018-02-23