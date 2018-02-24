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﻿馬場浮世繪——史卓豐周日適宜出賽

2018-02-24 列印
  騎師史卓豐於二月二十一日星期三跑馬地賽事進行期間因身體不適而未能履行餘下策騎聘約。受薪董事小組已接獲馬會賽事醫療主任通知，表示史卓豐現已無恙，適宜履行周日沙田賽事的策騎聘約。

馬場浮世繪
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