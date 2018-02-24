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日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——理廄昨日開年拜神

2018-02-24 列印
  告達理於昨朝晨課後在馬房內舉行開年拜神儀式，有不少馬主和騎師到場，場面熱鬧。

  早前理廄還神後即贏「烽煙四喜」，今次拜神後明日出兩駒，且看是否拜得神多就自有神庇佑，再次贏馬增添進帳。

馬場浮世繪
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