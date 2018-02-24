﻿經典帝國無功而回

香港賽駒「經典帝國」於香港時間前晚在杜拜美丹馬場上陣，角逐評分九十五至一○五分的泥地千六米讓賽，由於該駒在港跑泥地賽表現出色，被香港馬迷捧成二點三倍大熱門，可是該駒在第二檔出閘後馬兒即俯首前跪，鞍上人梁家俊因而被拋下，全程沒有參與競逐。



梁家俊在墜地後不久已經站起，並且自行返回騎師室，他坦言對今次意外感到失望，並可能是受場地影響所致：他說：「今晚當牠首次失蹄時，曾嘗試自行修正，如果這是在沙田的全天候跑道上發生的話，相信問題不大，可是這裏的泥地跑道較為深軟，馬兒未能重拾步韻，結果再次失蹄，我亦隨之而被拋下。今次事件實在非常欠運，希望馬兒在兩個星期內能恢復過來，再次證明其實力。」



獸醫在賽後初步檢查「經典帝國」，顯示牠只有輕微割傷，並沒有其他重大損傷，練馬師蘇偉賢打算先觀察馬兒情況，再決定下一步的部署。暫時該駒已報名參加下月十日「超級星期六」的泥地千六米三級賽納哈爾塔錦標。蘇偉賢說：「除了超級星期六之外，可供選擇的賽事實在不多，這亦是我首個想到的目標，但我卻不太肯定牠是否可獲入選競逐超級星期六的賽事，這要視乎到時馬兒的進展方能再作部署。」



梁家俊賽後隨即啟程回港，明日沙田日馬將照常策騎出賽，其六匹座騎裏，「環翠戰士」剛戰克服十四檔，以佳速贏出田草千四米，該駒練馬師蘇保羅表示，馬兒曾經有傷患，因而遲遲才安排牠再上戰陣，幸好及後進度良好，上場更贏出頭馬，今仗再跑同程只多負六磅，且排在最有利一檔，希望馬兒再次交出表現，取得連捷。



特約記者：文傑