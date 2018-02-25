﻿頭號目標——軒轅齊飛今次抵博

已故的驃叔有一名言：「賭馬要賭贏嗰隻，唔係冷嗰隻。」



以往做節目時當拍檔刻意求冷，但又講不出實質理據時，筆者都很喜歡引用此名言。不過說真的，此言聽落似有理，其實頗為取巧。要賭贏嗰隻，等同阿媽係女人，問題是如何在賽前肯定哪一駒是「贏嗰隻」？既然沒有必勝，回報率當然是值博與否的關鍵。因此，一匹馬即使遇相同的處境、對手，若賠率有分別，都會直接影響評價，更何況若客觀條件改變，即使本身實力不變，情況都會截然不同，所以上次貶今次褒，實屬正常。



第四場四班一二○○米。「軒轅齊飛」上仗強配潘頓跑千四米，遇上一組平均實力不算強的對手，賽前估計會成熱，筆者認為不值博。主因除了此駒前仗演出嚴重失準之餘，本身之前在千四米交出好追勢的一仗，跑法也嫌被動，而更重要是上仗同場有與潘頓息息相關的馬在陣，故認為成熱存有隱憂。



不過上仗敗後，「軒轅齊飛」今仗換人兼縮程，筆者便與上仗持相反看法了。



首先，近日不斷有雨，預期今次早段場次或會利內疊前置，「軒轅齊飛」排二檔或可賺形勢。事實上，此駒季內在此程上名一役，正正就是排一檔起步，沿途可貼欄跟前競跑，在直路上雖然相對遲望空，但也只負於其後贏千四米的「正本雄心」失Q，可見跑此程若有內檔之助，威力不小。其次是回看此駒上仗表現，出閘本來頗快，可是鞍上人卻未有把握機會前置，蝕了先機；到轉入直路後，取位又欠缺誠意，最後要鑽進內欄不利場地，敗績參考性不大。



隔紗一仗後，今「軒轅齊飛」換上過客巫斯義再戰，可憧憬會有更具誠意的發揮，只要入直路時能緊守領放馬一兩身位之內，憑其在千四米上名的級數，要收復失地亦非難事，預期不會太熱，WP值博。



仲達