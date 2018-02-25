﻿勝在有方——馬克羅斯再次放到

「馬克羅斯」上季尾得三連捷，愈跑愈進步之外，來港前也是最後五戰全勝，確認逾千二磅之大馬有超強體力，跑起狀態後，會保持勇態一段長時期。今季於千四和千八米熱身後，初跑田草二千米，末段內閃仍能力逼此程王者「明月千里」，已知進度良好。翌戰在重頭戲香港盃果然反先，卻想不到最後兩段可交出46秒27而拋離「明月千里」，均速力強而最後兩段亦有足夠爆發力，應屬新一代路程王者。剛戰起步失機後取位差劣，敗不足據。今回師最佳路程，實齡剛滿五歲之英國自購馬正處全熟期，方興未艾，可再次放到。



「明月千里」前仗早段留得太後才被前駒拋離，剛戰欠缺新鮮感下再跑千六米路程嫌促，且直路走入不利之內疊路段，仍能保得一席接近之季軍，表現比預期好，今重戴眼罩如能跟得較前，可予更大威脅。「四季旺」準繩中見進步，跑田草二千米曾在上屆打吡得殿軍，也有力上名。



方駿暉