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﻿翠絲過兩關——清新動力都市神話

2018-02-25 列印
　　環顧今日第四場，季內贏過的只得一匹「金鼓齊鳴」，但今次加程存有疑點，熱門馬「大四喜」則易位難贏，形成今組有出冷機會。「清新動力」上仗在內欄塞死，根本無騎過，敗績可以抹去。前仗殿軍的水準其實不差，只要跑回該役水準，今仗力足言勝。

　　「都市神話」上季演出極準，今季頭兩仗演出卻走樣，原因無從稽考。可幸上仗終於回復本色，後上走入冷Q腳，證明本身戰鬥力猶在。此駒的進度已重入正軌，今次增程攻田草千六，部署必定是善意，坐位望贏可做到。

珊翠絲
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