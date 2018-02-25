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﻿健談馬事——南莊加寶增程正確

2018-02-25 列印
　　第七場選馬範圍闊，屬於亂局，卻仍想冒險，所以博一博「南莊加寶」。此駒乃李易達少數初出即贏的馬，更可即勝千四，不相信會一擊即散，馬房少打疊取勝例子，上仗失準不奇，今次有千四唔揀，李易達偏揀千六，看近兩場前中段落腳超慢，決定未必錯。

　　第九場跑一級賽千四米，周四朝看「爭分奪秒」最後試跑，直路走過氣勢強勁，跳完回程，未收韁已起後腳，收停後回程弓起頸、再打腳，印象中未曾見過，感覺似食了火藥般，可以肯定狀態比上次更好。今次再跑千四，對手雖強，但抽得一檔，預期將會佔盡跑法優勢，不必留得太後，可以輕鬆跟隨前領的「幸福指數」，賺形勢機會大，增加擊敗對手的本錢。

子健
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