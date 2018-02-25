﻿健談馬事——南莊加寶增程正確

第九場跑一級賽千四米，周四朝看「爭分奪秒」最後試跑，直路走過氣勢強勁，跳完回程，未收韁已起後腳，收停後回程弓起頸、再打腳，印象中未曾見過，感覺似食了火藥般，可以肯定狀態比上次更好。今次再跑千四，對手雖強，但抽得一檔，預期將會佔盡跑法優勢，不必留得太後，可以輕鬆跟隨前領的「幸福指數」，賺形勢機會大，增加擊敗對手的本錢。
子健
二十六歲女文員鄭凱甄去年向素未謀面、患上急性肝衰竭的好媽媽鄧桂思捐出三分二肝臟，無私大愛感動人心。兩名昆蟲學者早前在本港大嶼山發現新品種螢火蟲，將其命名為「鄭凱甄怪眼螢」，以表揚鄭凱甄無私奉獻的精神，...
2018-02-24
內地研究人員發現疑似唐玄奘法師手抄 《大般若波羅蜜多經》 殘本。據內地報道，中國社會科學院和吐魯番學研究院領軍，在新疆吐峪溝石窟寺進行第八次挖掘，發現一卷疑似手抄佛經殘本，攤開後看見卷頭題名，是唐代赴天竺取經的三藏法師玄奘，翻譯的佛經《大般若波羅蜜多經》。 內地官方從二○一一年開始，對新疆吐峪溝石窟寺展開挖掘，每年都發現珍貴的書卷或文物。中國社會科學院博士夏立棟表示，這次同時出土的文物中，還包括後漢支婁迦讖譯《道行般若經》、元魏菩提流支譯《佛說佛名經》等佛經殘本。《大般若波羅蜜多經》是三藏法師自印度返回長安後，獲准到坊州玉華宮寺進行譯經。 報道認為，從吐峪溝多次考古發掘可以...
2018-02-24
美國總統特朗普女兒、白宮高級顧問伊萬卡，昨日下午飛抵南韓首爾，出席明日平昌冬奧閉幕式。而北韓派出涉嫌與二○一○年天安艦事件有關的鷹派人物金英哲，率領代表團出席，有保守派國會議員昨在青瓦台前示威，批評金英哲是戰犯，應該予以處決。 伊萬卡在白宮新聞秘書桑德斯陪同下，昨日下午抵達首爾，她表示非常榮幸能率領代表團到來，為美國選手打氣。伊萬卡昨晚與南韓總統文在寅晚宴。韓聯社報道，伊萬卡或會向文在寅轉達特朗普的口訊，內容可能涉及美國與北韓對話的可能性。白宮早前稱，伊萬卡此行沒有計劃在四天行程中與北韓官員及脫北者會晤。另外，北韓將派出勞動黨中央委員會副委員長金英哲率領八人高級別代表團，星...
2018-02-24
九肚山為新界傳統豪宅地段，一向受不少富豪名人青睞。坐落於此的南莊苑，自成一隅，被山巒環抱。是次介紹其中一座洋房，實用面積約1,949方呎，擁4房2套，空間寬敞，配合裝潢簡約，視野開闊，近望泳池遠望綠山...
2018-02-24
港股經過周四跌勢後，昨日借美股造好反彈，恒指反覆向上，前日拖累大市的內銀、內房股，昨日齊齊成推升大市火車頭，加上騰訊表現向好，恒指重上31000點水平，收報31267點，升301點。 恒指開市高開32...
2018-02-24
利物浦失去中場核心菲臘比古天奴後，被香港球迷戲稱為「古埃及文明」的攻擊組合拆夥，可是其餘三人的表現反而更上一層樓，尤其是沙迪奧文尼在陣上獲得更多控球時間，入球能力隨之復甦。紅軍今晚英超主場鬥韋斯咸，這對三叉戟勢再次發威領軍大勝。 （now621台、LeSports HK App今晚11:00直播） 古天奴甫踏入一八年即鬧離隊，最終如願轉投巴塞隆拿，而利物浦最終沒有簽人替代這名巴西中場。幸而，塞翁失馬焉知非福，紅軍以羅拔圖法明奴、穆罕默德沙拿及文尼重新合組三叉戟，威力反而有過之而無不及，特別是後者上半季為遷就沙拿改踢左路，但由於古天奴又常於左路策動攻勢，令此子的活動範...
2018-02-24
過年前大家忙於辦年貨，不過若未買齊的話，就可留意AEON於今（2月24日）及明（2月25日） 兩天舉行的福星高照福祿壽自選組合最後召集，大量名廠家庭電器、廚具套裝、影音電腦產品，會以低至3折發售，大家...
2018-02-24
踏入狗年，身為老闆的王祖藍約埋旗下藝人兼老婆李亞男、細細粒（小寶）和張彥博齊齊跟「雲來軒」行政總廚黃亞保學整賀年餸「花開富貴」，祖藍話剛推出食譜的亞男煮花膠煲有一手，但想老婆更上一層樓，趁新年向保哥偷...
2018-02-24
美國佛羅里達州早前發生校園槍擊案，有十七人死亡。其中一名佛州槍擊案倖存的男學生，錄製了一條四分鐘短片，片中說他雖然只是孩子，但明白槍擊事件的遺害，他甚至質疑州政府無論怎樣說，事情最後都不會改善，所以他要站出來喚醒國人，校園槍擊問題有多嚴重。 看完這條短片，我相當感慨。連一個十六、七歲的學生都明白這道理，為甚麼美國這個最先進的西方民主國家，有這樣高水平的政客，竟然好像沒有人聽到這些聲音？ 可能是公眾對於校園槍擊案的聲音實在太大，美國總統特朗普接見了佛州槍擊案的倖存者，與他們對話。不過，特朗普為解決槍擊案開出的藥方，正如我事前的估計，不是要禁槍，而是要使用更多槍。特朗普說：「襲...
2018-02-24
已故的驃叔有一名言：「賭馬要賭贏嗰隻，唔係冷嗰隻。」 以往做節目時當拍檔刻意求冷，但又講不出實質理據時，筆者都很喜歡引用此名言。不過說真的，此言聽落似有理，其實頗為取巧。要賭贏嗰隻，等同阿媽係女人，問題是如何在賽前肯定哪一駒是「贏嗰隻」？既然沒有必勝，回報率當然是值博與否的關鍵。因此，一匹馬即使遇相同的處境、對手，若賠率有分別，都會直接影響評價，更何況若客觀條件改變，即使本身實力不變，情況都會截然不同，所以上次貶今次褒，實屬正常。 第四場四班一二○○米。「軒轅齊飛」上仗強配潘頓跑千四米，遇上一組平均實力不算強的對手，賽前估計會成熱，筆者認為不值博。主因除了此駒前仗演出嚴重失...
2018-02-25