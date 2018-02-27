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﻿馬場浮世繪——勝利名星彈閘倒斃死因待驗

2018-02-27 列印
  方廄「勝利名星」昨晨由何澤堯策騎於千八米起步點彈閘，起步十分順利，然而走到六百米轉彎時，卻突然倒地，幸好鞍上人即跳落馬無受傷，可憐「勝利名星」卻無任何反應，即場倒斃，情況似是心臟病發。工作人員將其屍體移往運馬車送到馬醫院，死因有待獸醫詳細檢驗。「勝利名星」今季五歲，上季曾贏五場頭馬，可是今季因評分高企，九戰都未能上名。

馬場浮世繪
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