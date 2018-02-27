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﻿馬場浮世繪——蔡約翰購入激賞有段古

2018-02-27 列印
  蔡廄自購馬「激賞」將於明晚賽事首度登場，角逐第七場二班千二米。此駒來港前兩戰全勝，包括一場兩歲馬千二米二級賽，應具質素。有消息指，「激賞」原先是由一位替某外籍倉主入貨的馬販購入，可是其後澳洲的賣方發現有人在交易中「食水」太深，於是憤而取消交易，不久才被蔡約翰購入。至於「激賞」今次賽前準備足夠，連番試閘走勢均好，有望初出即響頭炮。

馬場浮世繪
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