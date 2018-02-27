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﻿馬場浮世繪——周日澳港盃日轉播受注七場

2018-02-27 列印
  周日是澳門馬壇年中最重要的日子，多場頂級賽事將同日上演，焦點是港澳埠際賽的頭關賽事澳港盃。今屆港隊派出兩駒應戰，分別是去年冠軍「醒目名駒」及「萬馬飛騰」。

  一如以往，香港馬會已定於周日午間即時轉播受注澳港盃賽馬日的其中七場賽事，頭場賽事於下午兩時正開跑。馬匹排位將於星期四公布。

馬場浮世繪
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