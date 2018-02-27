﻿馬場浮世繪——周日澳港盃日轉播受注七場

春節剛過，內地各電視台都有春晚節目，深得觀眾喜愛。惟近日山東衞視的春晚小品《海的誓言》鬧出歧視女性的事件。節目中男演員「花四萬買下老婆」、「一天不到兩塊錢」的台詞引發爭議。網民批評電視台低俗、貶低女性。山東衞視隨後致歉。 具爭議的節目內容是，一位海上救撈隊長向隊員說，他和妻子結婚時，花了四萬元，若老婆二十四歲嫁給他，假設她活到八十四歲，一共六十年，「我花了四萬塊錢買了她二萬一千九百天，平均一天才一點八二六元人民幣」，「你現在僱個保母一個月不得花三千多啊？有甚麼理由不愛她。」 山東衞視承認，節目組在審核把關上「做得不足」，對台詞為觀眾「帶來誤會和困擾」致歉，並在重播及...

2018-02-27