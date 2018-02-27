﻿馬場浮世繪——周日澳港盃日轉播受注七場

一如以往，香港馬會已定於周日午間即時轉播受注澳港盃賽馬日的其中七場賽事，頭場賽事於下午兩時正開跑。馬匹排位將於星期四公布。
馬場浮世繪
本報昨天獨家披露新地三兄弟就分配家族私產不和，大哥郭炳湘要求把原協議推倒重來，日前遭英國法庭主審法官Sir Michael Birt裁定他敗訴。據本報了解，郭炳湘向法庭稱母親郭鄺肖卿在一四年分配家族資...
2018-02-27
春節剛過，內地各電視台都有春晚節目，深得觀眾喜愛。惟近日山東衞視的春晚小品《海的誓言》鬧出歧視女性的事件。節目中男演員「花四萬買下老婆」、「一天不到兩塊錢」的台詞引發爭議。網民批評電視台低俗、貶低女性。山東衞視隨後致歉。 具爭議的節目內容是，一位海上救撈隊長向隊員說，他和妻子結婚時，花了四萬元，若老婆二十四歲嫁給他，假設她活到八十四歲，一共六十年，「我花了四萬塊錢買了她二萬一千九百天，平均一天才一點八二六元人民幣」，「你現在僱個保母一個月不得花三千多啊？有甚麼理由不愛她。」 山東衞視承認，節目組在審核把關上「做得不足」，對台詞為觀眾「帶來誤會和困擾」致歉，並在重播及...
2018-02-27
美國麻省一間圖書館發生命案，一名華裔男子星期六（二十六日）持刀刺死一名二十二歲女子。男子被現場人士制服，現正被警方拘留，警方正調查疑犯行兇動機。 事件發生於溫徹斯特公共圖書館（Winchester Public Library），當日早上死者在閱讀室內閱讀時，二十三歲姓姚男子（Jeffrey Yao）手持二十多厘米長刀走近對方，從後方向她連插多刀，該女子頭部以及上半身中刀受傷，女方更跑向門口逃走。圖書館其他使用者合力制服姚某，一名七十七歲老翁因試圖阻止兇手時手臂中刀受傷。 警方到場將兇手拘捕，中刀女子送院後證實不治，而受傷的老翁則沒有生命危險。警方表示，已對事件展開調查，目...
2018-02-27
大埔二手豪宅近月交投造好，1月錄60宗成交，2月暫錄約10宗，睇樓熾熱，氣氛良好。區內多個豪宅屋苑如比華利山別墅及康樂園均錄得多宗成交，當中不乏造價和呎價新高成交，如康樂園單號屋，近期以4528萬元易...
2018-02-27
美股周一大幅造好，杜指初段曾升232點或0.9%，見25542點，收復今年以來逾一半跌幅；標指和納指分別升0.6%和0.7%。 杜瓊斯工業平均指數今晨四時報25642，升332點；納斯達克指數報7404點，升66點。 滙控（005）美國預託證劵價格曾見80.16港元，較香港收市價升0.61港元；騰訊（700）美國預託證劵價格曾見458.08港元，較香港收市價升5.08港元。 杜指過去兩周累升超過1100點，包括facebook、蘋果公司、亞馬遜、Netflix和Google母公司Alphabet在內的「FAANG」科技巨頭均回到調整前的水平。 上兩周累升逾1100點...
2018-02-27
皇家馬德里各賽事五連勝，除了射手C朗拿度一直表現穩定之外，BBC鋒線拍檔賓施馬和加里夫巴利亦全面回勇。銀河艦隊有三子攻堅，今晚西甲快車作客有力大破近況奇差的愛斯賓奴，讓球主客和讓一球「客勝」去馬！ （now632台周三凌晨3:00直播） 銀河艦隊最近銳不可當，本季首次於各戰線造出五連勝，期間更合共攻入二十球，C朗包辦當中八球，腳風大順。除了這名葡萄牙球星之外，BBC鋒線還有賓施馬近三輪西甲累積入球和助攻各兩次，以表現回應之前向他喝倒采的自家球迷，主帥施丹亦鼓勵道︰「他之前一直背負很大壓力，但無損他是一名出色球員的事實，我為他的表現感到驕傲。」加里夫巴利上仗主場4:0...
2018-02-27
波斯尼亞和黑塞哥維那（Bosnia and Herzegovina，簡稱波黑）的南部城市莫斯塔爾（Mostar），因一道古老石拱橋而聞名於世。曾被炮火摧毀的斷橋在重建後，更被列為世界文化遺產，遊人在橋...
2018-02-27
幸福人妻劉嘉玲今年孭飛嘅賀歲片《我的情敵女婿》與老公梁朝偉嘅《捉妖記2》打對台，上映十日高收逾1,500萬元，喺賀歲片檔中排第三，係威係勢。日前嘉玲打扮靚靚和拍檔任達華現身慶功宴，預祝該片票房邁向2千...
2018-02-27
雙層九巴在大埔翻車慘劇，揭露九巴管理大有問題，公眾要求改革之聲響亮，以防止同類嚴重死傷車禍重演。九巴作出反應，先是停止聘用兼職車長，隨後推出加薪方案，但有新成立車長組織不接受，並發起一次罷駛，一場勞資糾紛似在醞釀中，九巴管理層須盡更大努力，爭取員工與資方站在同一陣線，同心合力解決問題，不讓改革胎死腹中，更不能讓乘客成為夾心人。 九巴聲稱，加薪方案獲得主要工會接受，但一個由車長成立的「月薪車長大聯盟」卻不滿，日前發動一次小規模罷駛，有成員更在WhatsApp提出於本周四集體請病假，但其他車長不以為然，另一批自稱為「一群默默耕耘的車長」，連日來直斥大聯盟，並未得到多數車長的同意...
2018-02-27
方廄「勝利名星」昨晨由何澤堯策騎於千八米起步點彈閘，起步十分順利，然而走到六百米轉彎時，卻突然倒地，幸好鞍上人即跳落馬無受傷，可憐「勝利名星」卻無任何反應，即場倒斃，情況似是心臟病發。工作人員將其屍體移往運馬車送到馬醫院，死因有待獸醫詳細檢驗。「勝利名星」今季五歲，上季曾贏五場頭馬，可是今季因評分高企，九戰都未能上名。 馬場浮世繪
2018-02-27