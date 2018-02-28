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﻿勝在有方——豹子頭延續勝纜

2018-02-28 列印
　　「豹子頭」今季一出即在泥地千二段段快跟下以佳速鬥贏老牌路程專家「頌友」，已知屬出色頭馬，所以再出順利連捷，末段跟同日之三班頭馬「上簽」相近，證明必夠三班。剛戰初跑三班賽，雖然賺了偏慢步速，但能以快末段22秒74彈開形勢同樣有利之「雲信凡高」而拋離實力指標「龍城猛將」和「中華之光」，以後駒之前可逼近「上簽」計，實力未必稍遜。看牠季初休後，次仗戰鬥力更勁，今仗體重稍跌卻仍比前仗高，排檔適中，不必鬥搶也會跑得好，預期賠率比「上簽」高，博可保泥地不敗。

　　「上簽」同樣泥地三戰全勝，締速算勁，但最近被「中華之光」和「真好漢」逼近，要有三倍左右才合理。「盈利駿馬」前仗場地不利追才敗，再出田草千四段段快跟也能以佳速得第五名，表現有驚喜，如能切入二疊跟中前位置便有冷機。

方駿暉
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