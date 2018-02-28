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﻿翠絲過兩關——精英寶貝賽績強勁

2018-02-28 列印
　　「永常喜」上周角逐谷草最短途，奈何遇着不少比牠前速更快的對手，加上搶欄又未能成功，最終只得第五名。方廄匆出馬常有佳作，今次隔一周再來並換上潘頓執韁，必求收復失地，不妨再追。

　　「精英寶貝」在367場次的亞軍賽績非常強勁，頭馬「紫雲星」及季軍「四千金」之後再出相繼贏馬，水準有保證。上仗排十檔全程走外疊，蝕盡腳程下仍能入圍，可見此程的威力。今次排二檔有利得多，只要出閘順利，有力贏馬出頭。

珊翠絲
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