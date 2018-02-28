  • 2018年2月28日 星期三
  • 25º
  • 68%
熱門： 預算案燒炭流感葉蔚琳屈穎妍

日報新聞 > 馬經

﻿伊仁絮語——永常喜一洗頹風

2018-02-28 列印
　　上周谷戰曾點評方廄「永常喜」，以為馬兒可轉倉即勝，豈料前速不及對手，末段衝刺又流於均速，最終位置不保。今次「永常喜」改爭泥地千二，排檔不俗，由於陣中快馬不多，應可佔取前領位置，若能控制步速，可替廄主一洗近期頹風。

第二場「精英寶貝」上仗如非末段內閃嚴重，早應取勝。今賽馬兒改配眼罩並除去頭罩，有望令走勢更集中。其實上仗「精英寶貝」受制於不利外檔，全程在三疊競跑，轉彎又蝕位走外疊，末段仍交出理想衝刺。今仗排檔更佳，加上同場有不少快馬如「勇冠多」及「大地威龍」等搶放，賽事步速應該頗快，對於後勁強橫的「精英寶貝」必有利，只要能一改內閃陋習，有力打開勝門。

Ian
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd