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﻿健談馬事——旅遊皇者有得放矢

2018-02-28 列印
　　第一場方嘉柏馬房的「永常喜」，數天前才在莫雷拉胯下成熱落敗，隔數天為何要吼？上次唔鍾意原因，主要是賽前曾發燒停課，操練不足便復出，根本不值熱門，這仗正好當是一課大閘，用作推升狀態之效，匆匆轉爭證明更多的泥地千二米，改配潘頓，排六檔，內側一至五檔馬均不快，條件比表面更四正。

　　第二場沈集成馬房的「旅遊皇者」，一直存在口勁太重問題，朝早經常拉唔住，落場若排外檔，基本可不理，因為實在太難穩定走勢；經過連場搏輸，沈集成把心一橫，安排轉爭泥地千二米，落實前更轉交潘頓試泥閘，聽取意見後才確定報今場，縮程跑千二兼排一檔，不怕會搶口難留，可博！

子健
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