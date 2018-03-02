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﻿馬場浮世繪——怪獸剋星獲准戴眼罩出賽

2018-03-02 列印
  受薪董事小組接獲昆士蘭賽馬會的書面證明，表示來港前稱為Shocking Luck的「怪獸剋星」（B113）在當地出賽時均有佩戴眼罩上陣。「怪獸剋星」的練馬師蘇保羅請求准許該駒佩戴眼罩出賽，而毋須事先通過有關測試。小組已批准其請求。

馬場浮世繪
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