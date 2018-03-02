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﻿馬場浮世繪——經典珍藏系列精品有售

2018-03-02 列印
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  馬會早前推出了「經典珍藏系列」精品，包括蒐集大賽精采賽馬場面的「對決時刻」相集，以及收藏精英名駒的「九五至○○年度名駒徽章珍藏禮盒」，與馬迷一同回味九十年代後期叱咤風雲的馬壇。以上精品於沙田馬場及跑馬地馬場內所有「馬場有禮」精品店有售。

馬場浮世繪
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