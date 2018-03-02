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﻿馬場浮世繪——克蘭芝一哩賽改為邀請賽

2018-03-02 列印
  新加坡馬會日前宣布，今年五月二十六日星期六在克蘭芝馬場舉行的克蘭芝一哩賽，將改為國際邀請賽，總獎金將為港幣八百八十五萬元，頭馬獎金約五百萬元，該賽將於四月十一日截止報名。因此，香港賽駒在角逐四月底的冠軍一哩賽後，便要選擇出戰該賽又或挑戰更高難度，到日本出戰安田紀念賽。

  此外，新加坡馬會亦仿效香港馬會的安排，克蘭芝一哩賽當日將會舉行途程為千二米的獅城盃及千六米的新加坡堅尼，此為新加坡賽馬史上首次一日之內舉行三場一級賽。即使克蘭芝一哩賽不屬全球百大一級賽之一，但如果有香港馬前往參賽，香港賽馬會仍有機會轉播該賽及受注。

馬場浮世繪
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