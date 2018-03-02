﻿閘中尋寶——好好彩彩有爭勝本錢

第一場四班一千米：今場共有六匹初出馬，最看好姚廄之「好好彩彩」。此駒具中上班馬型格，試兩課閘而臨，月初試直路閘沿外檔順走，按韁未動姿態極輕鬆，進度已足，今仗有爭勝本錢。其餘初出馬方面，麥廄「龍串鳳」試閘按韁未騎而速度佳，走勢比一般三歲馬成熟。石廄「又夠格」出腳急密，試閘沿途居後跑姿不差，冷位可爭。方廄「日日笑」試兩課閘走勢欠規矩，進度未足。摩廄「軍力勁」贏試閘，但末段要騎且走勢勉強。賀廄「怡昌飛駒」試閘積極惟跑姿似中距離馬，宜先觀望。



第四場四班千二米：賀廄「七十七十」準備充足，上周六配潘頓試谷閘早段應聲彈出，入彎前稍留，末段鬆韁即湧上，看走勢必具質素，初出已有贏面。「鴻圖機會」上仗初出賽前試閘已見好，出賽時中段太快步速不合，論走勢不差，今仗增程有留意價值。羅廄「有斐君子」步法均速，增程才留意。



第七場二班千八米：「福將」上仗經典一哩賽嫌短，沿途居後末段不差，埋門試泥閘走勢吸引，今仗加程千八必定更合，半冷可敲。



思力