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﻿勝在有方——都靈紅星穩亞望冠

2018-03-03 列印
　　「都靈紅星」外地三場頭馬俱跑膠沙地，來港後首仗只追得無威脅之第五，所以前仗增程跑弱組千四米，成熱也只作配腳，結果受阻後追勢不差而得殿軍，卻仍未算證明太多。直至最近再出，遇上偏快步速本身跟得急造58秒48，且被壓入內疊不利路段，仍僅敗於相對有利之「常拼常勝」，以同樣劣勢而大敗之「愛飛一號」落班負重也可大幅提升名次計，這個亞軍至少值三班中級，草地實力比外地更跨進一大步。實齡未足四歲之英國自購馬，可能現時才成熟進步，排檔適中而跑法機動，穩亞望冠之選。

　　「老友威威」前仗重現追勢，反映減分已過龍，再出連番受阻後騎師末段未盡全力而受罰。上季尾可在田草千四以佳速奪亞，現比當時低九分，久未交代之馬起用田泰安有力後上出冷。

方駿暉
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