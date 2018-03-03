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﻿翠絲過兩關——軍力勁美麗日子

2018-03-03 列印
　　近日大摩及韋達成了馬圈新聞主角，不管二人下季走向如何，目前一切還未有定數。今次賽事二人合作三駒，頭場「軍力勁」出自早熟種，試閘也具備速度，看大摩訓練同父馬「海翡翠」的手法，安排於三歲時拼盡，此駒應會作相同部署，盡量早用，初出不容輕視。

　　「美麗日子」上次在賀歲賽日出賽，全程以頗快步速領放，最終僅負頸位，演出不俗；今次改用巫顯東壓陣，負磅再輕三磅，而陣中對手並無快馬，在C跑道擺前走甚有着數，有權放到。

珊翠絲
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