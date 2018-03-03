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﻿伊仁絮語——皇家魅力增程合適

2018-03-03 列印
　　第五場「皇家魅力」的父系是「信可成真」，母系為出自「八邊形」的Matter，理應適合較長途程，之前在谷草短途入位，純憑天生速度，之後數仗表現一般，全因進度不足之故。最近試泥閘走勢甚佳，明顯較前進步，上仗出爭千四米，轉彎時看似乏力之際，最終卻所負不遠。今仗排檔不錯，早段應可輕鬆留守前列，要重視。

　　尾場「佳知武仕」上仗在港初出，末段重重圍困，最終亦得第五名。此駒在澳洲的賽績頗佳，但傾向跑較長路程，經過一場熱身後，馬身收得更靚，體重亦較前下降二十多磅，而且出腳更為有力，以其級數，要在三班贏馬實在不難，今仗繼續強配潘頓，有權取得首場勝利。

Ian
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