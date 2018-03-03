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﻿健談馬事——七十七十一出即拼

2018-03-03 列印
　　第二場只有六駒季內曾勝，收窄範圍至揀贏田草及千四以上，篩剩「育成天下」、「津津樂道」及「勇晉神駒」。當中「育成天下」最年青，一月尾退出後，短暫停操影響不大，埋門有做應要做的工序。其實由季初未轉馬房前，已見此駒明顯轉好，或許上手集中安排跑谷草，根本不合，才導致沒表現，直至沈集成接手後，安排轉戰沙田草地及泥地，真正實力才展現，今次改用巫顯東減磅，抽一檔會帶來相當大的助力。

　　第四場「七十七十」終於登場，睇住賀賢自去年尾開始籌備，一直走下來，全無出錯，馬兒亦受落，無間斷操足三個多月，進度符合預期，初出遇上今組不強的對手，可一出即勝。

子健
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