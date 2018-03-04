﻿精算風暴大勝捧盃 非常堅放到奪標 莫雷拉四喜臨門兼封王

昨日有兩場盃賽，結果西洋會由蔡廄「精算風暴」奪得，騎者莫雷拉另贏「龍串鳳」、「平海福星」及「彪形猛漢」，為蔡廄起孖之餘，自己則四Ｗ兼做騎師王。至於另一錦標評馬同業協進會盃，由潘明輝策騎東廄「非常堅」一放到底掄元。



昨日莫雷拉憑「龍串鳳」、「平海福星」、「精算風暴」及「彪形猛漢」四喜臨門，並於第九場賽後提前成為騎師王。至於「精算風暴」今仗大勝開齋，同時奪得西洋會盃，馬主龐熙霆父親龐維寧說：「『精算風暴』今次抽排外檔反而更好，因為牠仍很稚嫩，上仗便因受困內檔而不願競逐。我要多謝蔡約翰引入此駒，質素值得看好，相信很快便會再次上陣，角逐三班千四米。」



而「龍串鳳」練者麥菲文指：「『龍串鳳』來港前在澳洲由摩加利訓練，曾經兩度贏出試閘，反映有質素，本來我打算幾星期前已安排牠出賽，可惜因為發燒要休息，幸好沒有影響狀態。由於直路賽向來有利外檔馬，賽前我擔心牠排二檔難跑，只囑咐莫雷拉臨場因應形勢發揮，而即使早段墮得更後，但最終衝刺強勁。」



此外，昨日另一錦標的評馬同業協進會盃，則由潘明輝策騎東廄「非常堅」一放到底取勝，並且打破田草千八米三班紀錄時間，馬主鄭俊基表示：「『非常堅』今仗配潘明輝減磅有助爭勝，騎者亦發揮出色。此駒以往跑二千米表現最好，今次能贏千八米確令我有點驚喜。」



另一方面，「電訊超人」和「佳騰駒」昨日都打開勝門，前駒馬主張敬山透露：「『電訊超人』近仗出賽我都不在港，今次一入場即拉頭馬，真是好運。今仗賽前戰略是想跟在『美麗日子』後的好位，但對方出閘有意外，結果我們便輕鬆獨自領放。」



昨日第七場是二班千八米，多匹四歲馬都為爭奪打吡入場券而努力，其中大摩有「喜裝寶」及「佳騰駒」雙龍出海，雖然前駒閘前退出，但後駒仍能在潘頓胯下大熱取勝。大摩賽後說：「『佳騰駒』和『喜裝寶』下仗均會出戰打吡，但後駒今仗因入閘問題退出，即使沒有受傷，仍要考閘才能夠再上陣，希望最終可趕及。我曾希望潘頓策騎『佳騰駒』出戰打吡，不過他已婉拒，所以配搭人選仍要與馬主洪祖杭研究。」



記者：文傑、亨利