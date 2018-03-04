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﻿馬場浮世繪——肥仔回巢即勝韋達爭氣

2018-03-04 列印
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「肥仔」由時廄回巢呂健威馬房，昨日作轉倉首戰，雖然馬兒已過檔，但馬主對騎開的韋達就不離不棄，繼續委以重任，而騎者亦演出爭氣，力拼下險勝奪標，賽後在凱旋門，更多次主動與馬主擊掌，凸顯彼此友情。至於練者呂健威則表示：「『肥仔』目前評分有利，而且特擅千二米，其實牠回升第三班並非無機會，只是經常遇上年輕的強手，所以還是跑四班賽比較有把握。」

馬場浮世繪
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