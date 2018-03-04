﻿馬場浮世繪——美麗日子大慢閘被研訊

美國總統特朗普宣佈再打貿易戰，對進口鋼材及鋁材分別徵收百分之二十五和百分之十的懲罰性關稅，即時搞到美股和港股大跌。 正當習近平派出特使劉鶴到美國訪問，商談如何改善中美關係，特朗普搶先提出徵收懲罰性關稅，可以說是給中國一個下馬威，然後才慢慢問中國有甚麼好東西給予美國。美國去年對中國的貿易逆差，創出了二千七百五十億美元的歷史新高，表面上有與中國打貿易戰的理據，實際上卻因為經濟轉好，令美國人瘋狂消費所致，特朗普卻有理無理把所有問題歸咎於外國傾銷，損害美國人的利益，所以要實施懲罰性關稅去反擊。 不過，大家又不要因為特朗普出招而過於驚恐，因為他並未有向中國展示出很敵對的態度。稍早之前...

2018-03-03