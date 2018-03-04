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﻿馬場浮世繪——美麗日子大慢閘被研訊

2018-03-04 列印
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巫顯東昨日可算意外之王，首先在第五場賽事開閘時，其座騎「美麗日子」的頭部卡在閘廂內，因而遲遲才能出閘，最終大敗包尾。賽後競賽小組馬上就此事展開研訊，結果此駒被裁定為出賽馬匹，所有投注不獲退款。到了第九場，巫顯東的「大武士」又慢閘，但研訊後同樣不獲退款。

馬場浮世繪
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