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﻿馬場浮世繪——麥菲文莫雷拉合作首W

2018-03-04 列印
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麥菲文與莫雷拉今季合作不多，而且缺乏佳績，但昨日終於打破數據，他們憑初出的「龍串鳳」在直路賽食頭胡，獨贏更有十二倍的好分頭，未知這對騎練之後會否加強合作呢？

馬場浮世繪
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