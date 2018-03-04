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﻿馬場浮世繪——祈普敦爆冷都笑得燦爛

2018-03-04 列印
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  祈普敦昨日憑「千金一諾」爆出八十二倍W，是其季內賠率最冷的頭馬，雖然爆大冷門，但賽後騎者依然笑得燦爛，始終本身今季成績平平，昨日賽前只贏得十四場頭馬。

馬場浮世繪
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