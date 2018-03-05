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﻿馬場浮世繪——黃俊告別澳洲有馬贏

2018-03-05 列印
　　早前獲馬會牌照委員會簽發牌照，由三月二十五日開始可以在港出賽的見習騎師黃俊，於剛過去的星期六在南澳萬富圍馬場作告別戰，全日策五駒上陣，他在其中一○五○米讓賽中，策騎由其導師佐利訓練的Evil Dreams贏馬，另於其他場次取得兩場季軍，表現不俗。黃俊於這個澳洲馬季（由去年八月一日開始），合共取得四十二場頭馬。

黃俊最快將在周內回港，馬會會先讓他休息及與家人團聚，然後才安排工作。至於他回港後會隸屬哪一個馬房，馬會將衡量過所有入紙申請的練馬師後，在五至十日內決定並公布。

馬場浮世繪



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