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﻿馬場浮世繪——雲絲仙子破一級賽紀錄

2018-03-05 列印
　　澳洲馬后「雲絲仙子」於剛周六在蘭域馬場復出，角逐千六米一級賽諾頓錦標，結果在布文胯下輕易大勝對手七個馬位，連勝紀錄增至二十三場，今仗是牠服役以來的第十六場一級賽頭馬，已超越「魚子精華」，成為澳洲賽馬史上贏一級賽最多的賽駒。「雲絲仙子」將在三周後在玫瑰崗馬場角逐千五米一級賽佐治萊德錦標，之後練馬師華禮納便會跟馬主研究，是否安排牠遠征，目標是六月英國皇家雅士谷賽期舉行的一級賽女皇安妮錦標。

馬場浮世繪
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