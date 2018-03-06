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﻿馬場浮世繪——夏定安升賽馬事務執行總監

2018-03-06 列印
  馬會昨日宣布，原任賽馬業務及營運執行總監的祁立賢基於個人理由，已經離職，賽馬業務及營運部和賽事規管及發展部已即時合併，並由新獲委任為賽馬事務執行總監的夏定安領導。夏定安於二○一二年加入馬會任賽馬事務發展總監，直至二○一五年九月擢升為賽事規管及發展執行總監。

馬場浮世繪
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