﻿馬場浮世繪——夏定安升賽馬事務執行總監

美國一輛一九五七年出廠的保時捷356A 1500GS Carrera Coupe經典跑車即將在美國拍賣，雖然已有六十一年歷史，而且封塵鏽蝕，但估值仍達到五十萬美元（三百九十萬港元）。 這部老爺車在一九七十年代初期因其煞掣系統未能通過喬治亞洲的安全檢查，而一直封塵，四十五年來沒有駕駛過。它的原裝引擎已拆出，車身及車胎亦已生鏽。不過，全球仍有不少保時捷發燒友對當年最經典的跑車趨之若鶩，造就這款車在拍賣市場有價有市。美國拍賣行Gooding & Co形容這部老爺跑車肯定是近年最令人興奮的發現。

2018-03-06