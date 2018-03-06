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﻿馬場浮世繪——打吡參戰馬名單明午公布

2018-03-06 列印
  上周六的二班千八米賽事舉行過後，今屆香港打吡大賽的參戰馬陣容，隨即進入最後的甄選程序，馬會將按報名馬匹的評分及季內表現，定出入選名單，並於明午的記者會上公布。至於幾匹已穩奪打吡入場券的賽駒，包括應屆香港經典一哩賽冠軍「當家精選」，以及香港經典盃亞軍「時時精綵」，今早會試千六米草閘，為三月十八日舉行的打吡大賽備戰。

馬場浮世繪
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