馬場浮世繪
馬場浮世繪——買馬許可證正接受申請
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文青版籠屋現旺角 共用空間不對辦
以往旺區中的籠屋被視為香港恥辱，本港居住空間愈來愈細，現代版籠屋再現。有公司利用共享概念作為噱頭，將旺角唐樓改造成「共居生活空間」，吸引年輕人租住，宣傳圖營造出一片文青氣息，本報記者前往「睇樓」，發現...
2018-03-06
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經濟增長維持6.5% 人大工作報告堅持九二共識
第十三屆全國人大一次會議昨日在北京開幕，會議公佈憲法修正草案，指草案有利維護以習近平為核心的黨中央權威和集中統一領導。國務院總理李克強在政府工作報告提到，今年中國國內生產總值（GDP）增長預期目標百分之六點五左右，與去年一樣。報告又提到台灣部份，強調堅持一個中國原則和「九二共識」，反對台獨，加強兩岸經濟文化交流合作，並實現兩岸領導人歷史性會晤。 李克強昨日上午九時進行政府工作報告，表示去年完成經濟社會發展主要目標，並好於預期，過去五年經濟實力步入新台階，平均每年經濟增長百分之七點一，佔全球經濟比例由百分之十一點四，提高至百分之十五左右，對全球經濟增長貢獻率逾三成。五年期間，...
2018-03-06
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1957年生鏽波子 估值390萬
美國一輛一九五七年出廠的保時捷356A 1500GS Carrera Coupe經典跑車即將在美國拍賣，雖然已有六十一年歷史，而且封塵鏽蝕，但估值仍達到五十萬美元（三百九十萬港元）。 這部老爺車在一九七十年代初期因其煞掣系統未能通過喬治亞洲的安全檢查，而一直封塵，四十五年來沒有駕駛過。它的原裝引擎已拆出，車身及車胎亦已生鏽。不過，全球仍有不少保時捷發燒友對當年最經典的跑車趨之若鶩，造就這款車在拍賣市場有價有市。美國拍賣行Gooding & Co形容這部老爺跑車肯定是近年最令人興奮的發現。
2018-03-06
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九龍站豪宅紛錄連約單位成交 高鐵通車在即
廣深港高鐵香港段通車在即，鄰近物業被看高一線，如港鐵九龍站上蓋5個豪宅屋苑，儘管大部份放盤皆連租約，但也不減買家入市意欲，如天璽有2房單位連租約以2050萬元售出；另有富豪買家以「一口價」4600萬元...
2018-03-06
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特朗普表明不會撤回徵稅令 美股先挫後彈347點
貿易戰危機未解決，加上意大利政局不明朗，恒生指數昨日跌近七百點，以二九八八六點收市，失守三萬點大關。美國總統特朗普表示不會撤回向鋼、鋁徵收關稅，導致港股連跌兩日，累積跌幅達一千一百多點，期間總市值蒸發近一萬一千七百億元。昨晚美股初段仍持續下跌，至中段反覆回升，買盤大量湧現，今晨四時杜指大升三百四十七點。 美股周一見五連跌，杜指初段曾跌一百五十點，見二萬四千三百八十七點；標指和納指分別曾跌百分之零點五和零點三。 美國總統特朗普上周宣佈徵收鋼和鋁製品關稅，恐會招徠歐盟等多個主要貿易夥伴的反擊行動，釀成貿易戰，打擊市場情緒。亞洲亦全線走低。 今晨四時杜指報24885點，升...
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PSG主場無敵 掃皇翻身戰
法甲班霸巴黎聖日耳門本季主場霸氣十足，各項賽事十九場全勝，今晚歐聯十六強次回合迎來西甲皇家馬德里有力再下一城。再者該隊中鋒卡雲尼近三次披甲攻入四球，面對本季作客成績平平的銀河艦隊，有望贏波兼收復首回合落後兩球的失地，支持主勝。 （有線61台周三凌晨3:45直播） 聖日耳門於首回合作客班拿貝球場先入一球下倒輸1:3，但其主場走勢依然凌厲，本季十九次地頭出擊全部獲勝，包括在歐聯分組賽3:0擊敗德甲拜仁慕尼黑。同時，這支法甲榜首球隊近十四次主場對陣西班牙球隊，得到七勝五和兩負佳績，地利優勢已為他們取得平反敗局本錢。 卡雲尼近況勇猛 況且，他們今仗有射手卡雲尼領銜攻堅，此子...
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雪亮迷人 福島只見川
經歷七年前的大地震及輻射洩漏危機後，日本福島縣（Fukushima）此刻活像浴火重生的鳳凰一樣，奮力向到訪旅客展現她的魅力，好像這趟我在距離肇事地點極遠的奧會津地區，便可欣賞到只見川冬日絕景，猶如人間...
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《忘形水》四料最佳電影最威水 加利奧文 法蘭絲大熱稱帝封后
國際影壇年度盛事、第90屆奧斯卡頒獎禮於香港時間昨早在美國洛杉磯舉行，從影近40年的加利奧文，終憑《黑暗對峙》一擊即中大熱封帝；《廣告牌殺人事件》的法蘭絲麥杜文亦相隔21年，再奪影后寶座。至於《忘形水...
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社論——微污遺禍 不可眼不見為乾淨
政府推動藍天行動多年，規定各行各業減排廢氣，亦與毗鄰的廣東省合作，近年見到成效，本港空氣污染問題有紓緩趨勢，但另一種肉眼看不見的污染，港人一般認知不多，政府規管相對落後，不利生態，那就是微膠粒直接排放入大海的問題。 香港科技大學研究人員發現，不少美容用品或家居用品中含有微膠粒，人們使用後，隨生活廢水直接排入海洋，被海洋生物吸收，不但影響海洋生態，造成物種死亡，更會隨食物鏈最後被人體攝入，令人類健康受損。 近年歐美大量研究證實，不少個人護理用品中含有微膠粒，作用是磨去死皮，而家居用品中的微膠粒則用於洗涮用途，即使先進的濾水廠，若沒有特別過濾設施，也不能篩隔，令大量微膠粒直接排...
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田泰安贏馬係時候
田泰安自上月十八日期滿復出後，已經五個賽日無贏馬，幸而所獲支持未有減少，明晚谷中夜馬手執七駒求破悶局，其中四駒來自霍利時馬房。昨晨他收操後表示，對於「育馬妙星」和「金禧足球」的機會比較樂觀，希望自己可破近來悶局。 「育馬妙星」擅長跑谷草千二米，上季曾在此程贏三W，今季亦兩度得亞軍，明晚續攻同程，田泰安分析說︰「我從不懷疑『育馬妙星』的實力，只是牠處目前評分常要負重出賽，而且近期經常抽大外檔，故才影響成績。例如剛戰排九檔起步後，我想尋找遮擋時，牠卻數度搶口，加上轉彎入直路及在末段都曾受阻，終只輸頭馬『好益善』個多馬位得第四，便是運氣使然。今次抽到六檔跟前仗上名時一樣，陣上際遇...
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