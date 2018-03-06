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﻿馬場浮世繪——買馬許可證正接受申請

2018-03-06 列印
  二○一九/二○年的自購新馬，以及來季自購馬的進口許可證，已於上周四接受申請。今年的許可證數量跟去年一樣，自購馬為一百三十個，自購新馬為三百一十個，總數為四百四十張。有意申請人士以於跑馬地馬會總部及三個馬會會所索取申請表，並在四月三日下午五時前交回申請表格。馬會將在六月十五日公布中籤申請人名單。

馬場浮世繪
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