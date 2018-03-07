﻿勝在有方——歡喜心里程未盡

「歡喜心」早前轉到谷草千二可大幅提升名次得殿軍，證明頗合此場地。再出跳程跑一哩，賺快步速下能氣走「按得澄」，以後駒其後於四班贏馬和三班入位計，當時已做出高難度動作。前仗末段受阻後，最近二疊跟好位，彎位發力上前，即使發力點掌握得好，但能氣走之前兩度輕勝之路程專家「咪走寶」，且能將總時間拉快至比早一場之頭馬「一支梅」快0.03秒，進度遠超預期。蔡廄四歲PPG精英只跑八次應未見盡，跑法比過往機動，多負九磅而對手未見增強，沿欄跟好位後可第三次贏此程。



「獻惑」今季閹後漸重踏正軌，近期演出轉穩。今次排檔內移，能貼欄順放便可盡展均速威力，可跟同屬四歲的前駒鬥進度。「善財到」剛戰確認跑路面感不太硬之場地較合，但最近贏馬未能拋離「家多福」，作配較合。



方駿暉