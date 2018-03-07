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﻿健談馬事——勇者勝換人見真章

2018-03-07 列印
　　第四場「勇者勝」上次起步後，明知落後，卻沒有力逼跟上大隊，出彎前仍在夢遊，直路初打下收下，臨近終點才見潘頓連環打鞭動作，如此差劣發揮，都再一次交出22秒52的最快末段，取得幾乎與頭馬同到的第五名，證明賽前睇得到牠進步，並沒有看錯，只是輸在馬有人冇；今次換上先前有份操但冇份跑的羅理雅，一定會再博見真章。

　　第六場「好吉利」上次直路有勢追前，可惜遇到塞車，無法望空，無打過一鞭，乃潘頓該輪數匹因塞車而輸的馬之一；今次賽前難得操練完整，試閘後再跳兩課，操得夠，以往心情煩躁、搶口不受控的情況也大有改善，轉抽較易跑的五檔，該返來了！

子健

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