﻿伊仁絮語——好有米有力爭勝

第一場「好有米」在港十一戰俱敗，然而上仗初降五班即跑殿軍，如非接近終點時被「架勢」內閃而受到影響，應可跑得更接近。此駒來港前三度獲勝，其中一仗在莫艾誠胯下負一三一磅奏捷，不用擔心負磅太重。這匹五歲愛爾蘭自購馬已逐漸適應水土，本身可留守前列位置，跑法較為主動，今仗有力爭勝。



尾場「環保動力」今季上陣四次，曾在田草千六米僅負於「大眾精英」，看牠季內初出一役角逐谷草一哩，若非末段未能望空，應可構成更大威脅。上仗受制於不利檔位，全程被逼在外疊競跑，最後三百米衝刺仍可，可惜早段耗力太多，以致終點前再無餘力。日前羅理雅親操兩段，馬兒走勢輕鬆，今仗排檔理想，值得重視。



Ian