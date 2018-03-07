  • 2018年3月7日 星期三
  • 18º
  • 77%
熱門： 老虎預算案潮濕兩會黃花風鈴木

日報新聞 > 馬經

﻿翠絲過兩關——魅影揚飛勁豐裕

2018-03-07 列印
　　「勁豐裕」演出一向不算準繩，但季內跑谷草長途則表現穩定，三戰千八米及二千二百米均能入圍。在今組馬匹當中，論谷草大長途戰績，此駒過去三勝同程，路程性能無出其右，前次跑谷草二千二百米，埋門僅負於「其樂無窮」及「蒜頭爺爺」，今次磅位有所調整下，可望反先對手。

　　「魅影揚飛」上回初戰谷草，可惜排劣檔，騎者一心放棄前段，改為留前鬥後，可是直路上遇着大塞車，根本無從發揮，可當無跑過。查此駒早前跑三班千四米排外檔也能搶出，今排三檔若有心擺前，照計定能做到，改配莫雷拉必求補中。

珊翠絲
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd