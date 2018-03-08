﻿莫雷拉停賽前三W捧盃

昨晚谷中舉行八場賽事，莫雷拉先憑姚廄「威震天」食頭胡，之後再贏蔡廄「天下為攻」及「歡喜心」，後駒奪得扶輪會百周年盃，騎者順利成為騎師王。至於另一盃賽愛爾蘭錦標，則由李寶利策騎容廄「幸運興隆」勝出，而沈集成和羅理雅都梅開二度。



莫雷拉跑完昨晚賽事要停賽，自然大舉搏殺，結果憑姚廄「威震天」、蔡廄「天下為攻」及「歡喜心」中三元，並且成為騎師王。前駒練者姚本輝透露：「『威震天』很久之前由韋達操過，但一次馬兒後備補不出，一次騎者剛好停賽，結果人馬無緣，今次則是莫雷拉主動索騎，馬主亦決定讓其一試。此駒在五班甚有着數，臨場擺前順放也跑得舒服，就此一放到底。」



而蔡約翰憑「天下為攻」及「歡喜心」起孖，後駒奪得扶輪會百周年盃，前駒至今七戰六捷，馬主利子厚說：「蔡約翰和莫雷拉都很喜歡『天下為攻』，我曾經向練者查詢此駒何時出賽，他回答操好才會上陣，所以雖然牠今季較遲復出，但狀態不成疑問。至於這匹四歲馬的真正實力如何，現階段仍是未知之數，但我希望牠日後有機會角逐大賽。莫雷拉則表示，此馬目前仍是四歲，仍會有進步空間。」



另一方面，沈集成昨晚憑「開心日子」及「威信」梅開二度，他賽後說：「『開心日子』今季首次跑入位置後，我已告訴馬主季內會有兩W，如今總算期票兌現。賽前鑒於今晚場地較利前置，所以吩咐羅理雅不要讓此駒留得太後，守在三到五位競逐就最理想，結果騎者成功辦到。」



而為「開心日子」建功的羅理雅，另贏伯廄「勇者勝」包辦第三口孖寶，練者高伯新透露：「羅理雅花了不少時間替『勇者勝』主操，今仗很高興他能夠親自策騎牠取勝。此駒一直在進步，上仗起步稍慢，直路仍追回不少失地，今次以更佳狀態迎戰，羅理雅發揮得宜，於是順利開齋，希望其進度保持，再出繼續贏馬。」



此外，潘頓昨晚憑「好吉利」贏馬，練者麥菲文表示：「『好吉利』剛戰在直路塞死致敗，今仗又一度在直路未能找到空位，幸好千鈞一髮間終於能夠上前，剛好在終點前越過對手勝出。勝後此駒會再次回到二班，但牠已比較成熟進步，理應可以勝任，另外牠甚合谷戰，日後將集中在此場地出擊。」



記者：文傑、亨利